Lazio, Gualtieri: “Procedura in corso sul Flaminio, ma rispetto alla Roma…”
27.07.2026 19:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: Italpress
"Lo Stadio della Lazio? Attualmente c’è una procedura in corso. Stiamo procedendo con lo stesso impegno, ma siamo comunque in una fase antecedente perché è un processo partito dopo". Così Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, a proposito dell'iter sul Flaminio, nel corso della conferenza stampa sullo stato di avanzamento dell'iter amministrativo del nuovo stadio della Roma a Pietralata.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.