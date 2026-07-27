Lazio, Gualtieri: “Procedura in corso sul Flaminio, ma rispetto alla Roma…”

Fonte: Italpress

"Lo Stadio della Lazio? Attualmente c’è una procedura in corso. Stiamo procedendo con lo stesso impegno, ma siamo comunque in una fase antecedente perché è un processo partito dopo". Così Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, a proposito dell'iter sul Flaminio, nel corso della conferenza stampa sullo stato di avanzamento dell'iter amministrativo del nuovo stadio della Roma a Pietralata.