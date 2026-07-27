Lazio, Gualtieri: “Procedura in corso sul Flaminio, ma rispetto alla Roma…”

27.07.2026 19:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: Italpress
Lazio, Gualtieri: “Procedura in corso sul Flaminio, ma rispetto alla Roma…”

"Lo Stadio della Lazio? Attualmente c’è una procedura in corso. Stiamo procedendo con lo stesso impegno, ma siamo comunque in una fase antecedente perché è un processo partito dopo". Così Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, a proposito dell'iter sul Flaminio, nel corso della conferenza stampa sullo stato di avanzamento dell'iter amministrativo del nuovo stadio della Roma a Pietralata.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.