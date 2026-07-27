Calciomercato Lazio | Romagnoli, colpo di scena: la Lazio congela l'addio

La rescissione non è più lo scenario più probabile. Dopo due addii sfiorati Romagnoli è stato reintegrato e la Lazio non ha intenzione di liberarlo a zero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per due volte Alessio Romagnoli ha visto il Qatar a un passo. La prima all'indomani del mercato invernale, quando le frizioni nate attorno alle mensilità arretrate fecero saltare, dopo un estenuante tira e molla, il trasferimento all'Al Sadd. Fu quello il momento della vera rottura tra il difensore e la Lazio. Una frattura profonda, tanto da far emergere anche l'ipotesi dell'applicazione dell'articolo 17 FIFA, la norma che avrebbe consentito al giocatore di liberarsi unilateralmente dal contratto. Una strada che, però, poteva essere percorsa soltanto entro il quindicesimo giorno dall'ultima gara ufficiale disputata ed è ormai definitivamente tramontata. La seconda volta è stata a fine stagione. Romagnoli aveva praticamente salutato Formello e il popolo laziale, convinto che il viaggio verso il Qatar fosse soltanto una questione di ore. Anche stavolta, però, il colpo di scena ha cambiato il finale.

Negli ultimi giorni ha iniziato a prendere corpo un'altra ricostruzione: la Lazio pronta a rescindere il contratto per risparmiare l'ultimo anno di stipendio del difensore, rinunciando però a qualsiasi incasso dal suo cartellino. Una soluzione che, sulla carta, avrebbe alleggerito il monte ingaggi, ma senza produrre alcuna plusvalenza o entrata economica. La realtà, però, oggi è diversa. Secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it, il club biancoceleste non ha alcuna fretta di arrivare alla rescissione. Romagnoli è stato reintegrato, si allena regolarmente con il gruppo e la società non intende liberarlo semplicemente per risparmiare uno stipendio.

E adesso? Il difensore continua ad aspettare che dal Qatar possa arrivare la proposta giusta. Sullo sfondo c'è anche Maurizio Sarri, che ha già manifestato il desiderio di riaverlo con sé nella sua nuova Atalanta. Ma, ad oggi, tutto è fermo. La Lazio osserva, Romagnoli aspetta e il mercato non ha ancora scritto il suo ultimo capitolo. Se nessuna porta dovesse aprirsi da qui alla fine dell'estate, il paradosso sarebbe servito: dopo due addii soltanto sfiorati e mesi vissuti da separato in casa, sarà proprio Alessio Romagnoli a guidare la difesa di Gennaro Gattuso. Perché il calcio, spesso, ha più fantasia di qualsiasi sceneggiatore.