Nazionale, Abodi: "Pirlo? Notizia che si commenta da sola. Adesso..."
27.07.2026 13:15 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
A margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto sul caso di Andrea Pirlo, che ha ormai visto sfumare la possibilità di diventare il nuovo C.T. della Nazionale. Di seguito il suo commento: "È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura."