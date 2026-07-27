Nazionale, Abodi: "Pirlo? Notizia che si commenta da sola. Adesso..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

A margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto sul caso di Andrea Pirlo, che ha ormai visto sfumare la possibilità di diventare il nuovo C.T. della Nazionale. Di seguito il suo commento: "È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura."