Lazio, il terzo acquisto si avvicina: ecco chi può arrivare a Formello

26.07.2026 08:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, il terzo acquisto si avvicina: ecco chi può arrivare a Formello

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il terzo acquisto dell’estate in casa Lazio. Dopo Pedraza e Doekhi, entrambi arrivati a Formello a parametro zero, potrebbe essere la volta di un altro difensore. 

Non Sergi Dominguez, per il quale la Dinamo Zagabria continua a tergiversare senza dare risposte concrete alla Lazio, ma Noah Markmann. Il diciannovenne del Nordsjaelland, riporta l’edizione odierna del Messaggero, è stato il protagonista di una decisa accelerata da parte del club biancoceleste nelle ultime ore.

La decisione sembra presa, spiega il quotidiano, e l’accordo potrebbe arrivare sulla base di una cessione per 5 milioni di euro più eventualmente uno di bonus. Sul profilo del calciatore sarebbe arrivato anche il lasciapassare di Gattuso, dopo che il tecnico ha avuto modo di visionare il difensore nei video. La Lazio starebbe seguendo il calciatore da circa un mese, riuscendo a tenere nascosto il nome fino all’ultima fase della trattativa.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.