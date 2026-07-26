Lazio, il terzo acquisto si avvicina: ecco chi può arrivare a Formello
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il terzo acquisto dell’estate in casa Lazio. Dopo Pedraza e Doekhi, entrambi arrivati a Formello a parametro zero, potrebbe essere la volta di un altro difensore.
Non Sergi Dominguez, per il quale la Dinamo Zagabria continua a tergiversare senza dare risposte concrete alla Lazio, ma Noah Markmann. Il diciannovenne del Nordsjaelland, riporta l’edizione odierna del Messaggero, è stato il protagonista di una decisa accelerata da parte del club biancoceleste nelle ultime ore.
La decisione sembra presa, spiega il quotidiano, e l’accordo potrebbe arrivare sulla base di una cessione per 5 milioni di euro più eventualmente uno di bonus. Sul profilo del calciatore sarebbe arrivato anche il lasciapassare di Gattuso, dopo che il tecnico ha avuto modo di visionare il difensore nei video. La Lazio starebbe seguendo il calciatore da circa un mese, riuscendo a tenere nascosto il nome fino all’ultima fase della trattativa.