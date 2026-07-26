Lazio | Gattuso "rimanda" Ratkov: non lo vede titolare (e aspetta un numero 9)

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Le prime settimane di lavoro a Formello non hanno cambiato le gerarchie, semmai rafforzato le convinzioni. La Lazio continua a cercare un centravanti e la prestazione insufficiente di Ratkov nella prima uscita contro la Primavera ha confermato tutti i dubbi sulla possibilità di affidargli il peso dell'attacco nella stagione che sta per cominciare. L'idea di Gattuso è chiara, riporta Corriere dello Sport: il serbo è ancora un progetto da costruire, ma il tecnico ha bisogno di certezze, di un attaccante capace di garantire gol e continuità.

La richiesta del nuovo allenatore, del resto, è rimasta immutata fin dal giorno della firma. Aveva chiesto un nuovo numero nove e continua ad aspettarlo. Il mercato, per quanto povero, resta apertissimo e ogni settimana porta nuovi nomi sul tavolo di Formello. Una cosa, però, è apparsa ormai evidente. Gattuso non vuole affrontare il campionato affidandosi esclusivamente a Ratkov, Dia, Noslin o Artistico - quest'ultimo rientrato dal prestito allo Spezia e valutato positivamente fin qui. Il primo è ancora alla ricerca della propria dimensione, il secondo offre caratteristiche diverse da quelle del classico centravanti, mentre il terzo viene considerato ormai un esterno offensivo.

La Lazio, invece, ha bisogno di un vero finalizzatore, di un giocatore capace di garantire peso offensivo e una doppia cifra di gol. Ratkov, almeno per il momento, resta al centro del progetto. Ma solamente sulla carta.

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