Messi - Ronaldo, la classifica dei doppi compagni: c'è anche un ex Lazio

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Casemiro è un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Il centrocampista brasiliano troverà in squadra Lionel Messi e diventerà il ventisettesimo giocatore ad aver giocato sia con Cristiano Ronaldo che con Messi.

L'ex Real Madrid, pertanto, entrerà a far parte del cosiddetto "Club dei 27", una classifica speciale di calciatori che in carriera hanno avuto come compagni di squadra, in club o in Nazionale, sia l'argentino che il portoghese.

Tra di loro spicca anche il nome di Martin Caceres: l'ex Lazio, infatti, ha incontrato Messi nella stagione 2008/09 con il Barcellona e raggiungeva Ronaldo alla Juventus nel 2019, trasferitosi in prestito proprio dalla Lazio.