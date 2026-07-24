Calciomercato Lazio | Markmann, trattativa avanzata: le cifre dell'affare
24.07.2026 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Markmann supera tutti. Ora è lui il primo obiettivo della Lazio per la difesa. Con l'affare per Sergi Dominguez in stallo, visto che la Dinamo Zagabria è impegnata nei preliminari di Champions League, la società biancoceleste sta lavorando per l'arrivo del centrale danese classe 2007. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la trattativa con il Nordjsaelland ora è in fase avanzata: l'operazione dovrebbe attestarsi sui 7 milioni bonus compresi (ancora totalmente da definire). Il difensore ha aperto al trasferimento: nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.