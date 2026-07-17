WOMEN | Lazio - Napoli, dove vedere il match in tv e streaming
17.07.2026 22:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Ripartirà ancora una volta dalla Serie A Women’s Cup la stagione della Lazio Women. Le biancocelesti ripartiranno in casa, al Fersini, domenica 23 agosto alle ore 20:30 con una squadra rifondata ma ancora guidata da Grassadonia in panchina. Avversario di turno, nel match valido per la prima giornata della fase a gironi, sarà il Napoli. La gara sarà visibile sul canale YouTube della Serie A femminile.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.