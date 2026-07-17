Roma, Gualtieri: "Urge confronto con Soprintendenze, troppi progetti respinti"

Fonte: DIRE

(DIRE) Roma, 17 lug. - "Abbiamo sollecitato una discussione con le Soprintendenze di Stato per rivedere alcuni parametri che ci portano oggi a vedere respinti troppe volte progetti urbanistici in zone monumentali - che in Italia sono non marginali ma ovunque - che prevedano più alberature, più verde: ecco questo è davvero un elemento che dobbiamo superare perché altrimenti si rischia veramente di non essere in sintonia con le sfide, con l'emergenza entro cui viviamo". Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, partecipando alla Conferenza Nazionale degli Ordini organizzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, in corso all'Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone'.