Calciomercato Lazio | Proposto un altro talento brasiliano: di chi si tratta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Gira più di qualche nome a Formello, spesso proveniente dal Brasile. Da Rayan in poi, svariati talenti sono stati presentati alla Lazio. L'ultimo della lista arriva dall'Avaí, in Serie B brasiliana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazone, infatti, nei giorni scorsi è stato avvicinato il profilo di Thayllon, esterno di Porto Alegre classe 2006.

È il titolare sulla fascia destra: sta cercando di portare il suo club fuori dalla zona retrocessione (attualmente quartultimo a 16 punti, il campionato finirà a novembre). Da gennaio a oggi ha collezionato 7 gol e 6 assist in 36 presenze (comprese le coppe, per un totale di 2.248 minuti giocati). Mancino con baricentro basso (è alto poco meno di un metro e settanta), si muove a piede invertito tendendo molto ad accentrarsi verso la porta.

Tra poco più di un mese, il prossimo 18 agosto, compirà vent'anni. Il suo costo si aggira intorno ai tre milioni di euro, ma la Lazio al momento non ha aperto all'acquisto. Gli obiettivi sono altri, alcuni proprio in Brasile. Su tutti Jhon Kennedy, attaccante della Fluminense; mentre in difesa tiene ancora banco il nome di Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Per Thayllon, quindi, ora non c'è spazio.