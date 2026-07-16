Lotta ai tumori vicino Roma: al via gli screening oncologici gratuiti

Un'opportunità fondamentale per prendersi cura della propria salute bussa alla porta di Formello. Infatti la sede del ritiro estivo della Lazio a partire da oggi, giovedì 16 luglio, e fino al prossimo 7 agosto 2026, diventa il fulcro di un'importante campagna di prevenzione sanitaria. Grazie all'iniziativa promossa dall'azienda sanitaria locale, nel comune alle porte di Roma sarà possibile accedere a una serie di esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori, senza alcuna necessità di prenotazione preventiva.

La sede designata per ospitare l'ambulatorio mobile e le attività collegate è Piazza Sergio Bardotti. L'obiettivo dell'iniziativa è abbattere le barriere d'accesso alla sanità pubblica, portando la medicina preventiva direttamente sul territorio per intercettare precocemente eventuali patologie e garantire cure tempestive ed efficaci.

Il programma di screening è suddiviso in base alle diverse fasce d'età e alle necessità cliniche della popolazione residente:

Prevenzione del tumore al collo dell'utero (Pap Test / HPV Test): riservato alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni.

Screening mammografico: rivolto alle donne tra i 50 e i 74 anni per la diagnosi precoce del tumore al seno.

Screening del colon-retto: dedicato sia agli uomini che alle donne nella fascia d'età tra i 50 e i 74 anni.

Per andare incontro alle esigenze lavorative e personali di tutti, l'accesso ai servizi è garantito in due distinte fasce orarie giornaliere: la mattina dalle 8:30 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00. Trattandosi di un servizio a libero accesso, i cittadini idonei per età dovranno semplicemente presentarsi presso la struttura mobile muniti di tessera sanitaria.

Per tutti coloro che desiderano ricevere chiarimenti, verificare i requisiti d'età o ottenere maggiori informazioni organizzative, la ASL Roma 4 ha messo a disposizione il Numero Verde Screening dedicato: 800 539 762, attivo per supportare i cittadini durante tutto il periodo della campagna.