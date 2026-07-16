Lazio, Lotito e un weekend a New York tra Mondiali, Nasdaq e finanziatori
16.07.2026 10:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Come preannunciato nelle scorse settimane, nel weekend alle porte Claudio Lotito volerà a New York. Il presidente della Lazio è stato invitato da Gianni Infantino al MetLife Stadium per la finale dei Mondiali 2026, ma in agenda ci saranno anche altri appuntamenti.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, Lotito proverà ad accelerare le pratiche per il Nasdaq sfruttando la sua presenza a New York.
Inoltre non sono da escludere, riporta ancora il quotidiano, nuovi contatti per cercare finanziatori americani.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.