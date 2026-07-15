Ex Lazio | Mutarelli alla Samp, quante polemiche: il motivo

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - L'annuncio di Massimo Mutarelli come vice di Bernardo Corradi alla Sampdoria non è andato giù a una parte della tifoseria blucerchiata. Il motivo sarebbe da imputare al suo passato con la maglia del Genoa e l'esultanza davanti alla panchina avversaria in un derby che molti tifosi non hanno mai dimenticato.

L'ex centrocampista della Lazio ha parlato della vicenda ai taccuini de Il Secolo XIX: "Ho detto a Bernardo che se fossi diventato un problema per lui, di lasciarmi a casa. Siamo schietti e trasparenti tra di noi. Che ne penso? Dispiace questa situazione, non posso rinnegare il passato, dire no, non è vero, ho avuto però anche allenatori che prima hanno allenato il Genoa e poi la Samp, intendo Delio Rossi e Cagni. E non avevo visto tutto questo clamore fuori. lo la vivo serenamente, mi dispiacerebbe però se questa cosa creasse della tensione nei ragazzi e nello staff. lo posso solo essere iper professionale e lavorare per il bene della Sampdoria. E lo farò".