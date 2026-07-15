Mondiale 2026, De La Fuente svela: "Ecco chi vorrei in finale"

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La Spagna è la prima finalista del Mondiale del 2026 e, ora, aspetta solo di conoscere quella che sarà la sua avversaria nella finale in programma domenica 19 luglio.

Per il ct De La Fuente la risposta è netta: in finale vorrebbe l’Argentina del suo amico Scaloni: "Ho voglia di affrontare l'Argentina per l'amicizia che mi lega a Lionel, ma avevo già detto che l'Inghilterra era una delle candidate più serie per arrivare in finale, e ora eccola qui”.

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