Lazio, terminati i test atletici all'Isokinetic per Doekhi e Noslin - FT&VD

Fonte: Dal nostro inviato Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - Terminati i test atletici di Doekhi e Noslin. Nel centro era presente anche Furlanetto, operato al ginocchio e ancora in stampelle.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Ecco anche il nuovo difensore della Lazio Danilho Doekhi, arrivato all'Isokinetic per effettuare i test atletici.

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AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Il primo ad arrivare è Tijjani Noslin, che ora svolgerà i test atletici all'Isokinetic.

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Giorno di test atletici per due elementi della Lazio. Intorno alle 10:30 sono attesi all'Isokinetic sia Noslin che il nuovo acquisto Doekhi. Il primo non li aveva svolti insieme alla squadra, era alle prese con una sindrome influenzale; il difensore, invece, è appena arrivato e deve eseguire tutti gli esami del caso. Ieri ha fatto le visite mediche a Formello, per poi allenarsi in ritiro nel pomeriggio con il resto del gruppo. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.