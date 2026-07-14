Lazio, Dominguez a piccoli passi: la verità sul blitz e gli altri nomi
CALCIOMERCATO LAZIO - Non basta Danilho Doekhi per rinforzare a sufficienza il reparto arretrato della Lazio. L’ex Union Berlino, le cui visite sono andate in scena nella mattinata odierna a Formello, non sarà nei piani del club l’unico nuovo acquisto per la difesa. In attesa che si sblocchi la situazione per la cessione di Romagnoli (non in dubbio), infatti, rimane nel mirino della società anche un altro nome.
La prima scelta di Gattuso, nonché profilo condiviso dal club, rimane quello di Sergi Dominguez. Il primo viaggio di Fabiani in Croazia non ha portato alla fumata bianca ma, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento non sarebbero in programma altri blitz in terra croata da parte della Lazio.
Dominguez rimane il primo nome sulla lista della Lazio, che al momento non starebbe lavorando con insistenza su altri profili: trova poco riscontro in tal senso anche la pista Diogo Leite. Il club aspetta che possa sbloccarsi la trattativa con la Dinamo Zagabria per lo spagnolo e che si riescano a eliminare anche gli ultimii dubbi dell’entourage del giocatore. Solo in caso di fumata nera, allora, si valuterebbero concretamente altri nomi.