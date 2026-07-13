Italia, Malagò assicura: "Ct? Arriverà il prima possibile"

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In occasione della Partita del Cuore il presidente della Figc Giovanni Malagò ha fatto il punto sulla questione ct dell’Italia.

“Arriverà il prima possibile, senza fare le cose in un modo sbagliato. O, almeno, come si pensa si possano fare meglio. Ci sono aspetti di condivisione con Maldini e Leonardo, c’è anche una questione di cifre: quando si fanno i contratti ci sono i desideri e le cose reali. Sono sincero: da domani si entra nella fase dell’individuazione e poi si passerà a individuare la persona in concreto. So che per voi è difficile credermi, ma vi prego di farlo”.

“Guardiola? Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante. È poi tutto da vedere che sia la persona o il profilo giusto, così come è da verificare se ci sia compatibilità”.

Infine su Mancini: “Non ho risposto sì a nessuno, non ho risposto no a nessuno. Dico che tra domani e dopodomani avremo un incontro un po’ più preciso con Maldini e Leonardo”.

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