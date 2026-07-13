Lazio, l’esordio di Pedraza: prima giornata di lavoro in gruppo per lo spagnolo

Il suo arrivo era stato annunciato già a gennaio e, da qualche settimana, è ufficiale il trasferimento alla Lazio. Dopo la giornata odierna, però, Alfonso Pedraza ha messo in archivio anche la sua prima giornata di lavoro sul campo.

Agli ordini di mister Gattuso lo spagnolo ha svolto la doppia seduta odierna, lavorando da terzino sulla corsia di sinistra. Alternato con diversi compagni nella linea difensiva della Lazio, il terzino ha messo così in archivio il suo esordio in allenamento con la maglia biancoceleste.

Insieme ai compagni Pedraza continuerà nelle prossime settimane il doppio ritiro della Lazio a Formello, mettendo nel mirino l’esordio in una gara ufficiale tra la gara di Coppa Italia con il Mantova e la prima stagionale in Serie A a Bologna.