Ex Lazio | Hysaj vicino a un club di Serie A: ecco quale

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Chiusa la parentesi con la Lazio Elseid Hysaj è pronto a iniziare una nuova avventura, sempre in Serie A. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, sulle tracce del terzino ci sarebbe il Lecce a caccia di un’occasione di mercato.

Le parti sono al momento in contatto per capire se ci sono margini per intavolare una trattativa. Il calciatore è svincolato dopo l’addio alla Lazio con cui ha collezionato 131 presenze, 2 reti e 4 assist in cinque stagioni.

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