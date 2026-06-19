Calciomercato | Clamoroso Juve: contatti con l'agente di Dybala

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Un retroscena clamorso quello svelato da La Gazzetta dello Sport secondo la quale la Juventus starebbe pensando di nuovo a Paulo Dybala. L'argentino ha dato priorità alla Roma, con la quale sta trattando il rinnovo del contratto, ma si sta guardando attorno e la squadra che si sarebbe fatta avanti sarebbe proprio la Juventus che ha contattato l’agente del calciatore Carlos Novel per capire le cifre e fare il punto della situazione sul rinnovo con la Roma.

Al momento la trattativa tra la Roma e Dybala è ferma all’offerta del club giallorosso che si aggira sui 2.5 milioni di euro, meno di quanto chiesto dal giocatore che invece ha punta ai 3 milioni più bonus.

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