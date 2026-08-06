Italia, Canovi: "Mi aspetto riforme. Mancini? Un ottimo allenatore"

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L'operatore di mercato Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del nuovo corso dell'Italia di Roberto Mancini. Di seguito le sue parole.

“Da chiunque sia in FIGC mi aspetto una serie di riforme che rivoltino il calcio italiano. Se il Consiglio Federale rimane quello che è vuol dire che il calcio sarà sempre quello di prima. Mancini? Un ottimo allenatore. Il problema però è che l’allenatore della Nazionale doveva essere a mio avviso l’espressione di una serie di riforme anche tecniche che Leonardo e Mancini avevano in testa e su cui ero d’accordo”.