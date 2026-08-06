Lazio | Dal Brasile: “Il San Paolo ha pagato la rata per Marcos Antonio”
06.08.2026 10:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Sembra destinato a essere rimosso il blocco del mercato imposto al San Paolo dopo il mancato pagamento della rata per Marcos Antonio alla Lazio.
Come riportato in Brasile dal giornalista André Hernan, infatti, il San Paolo avrebbe effettuato nella serata italiana di ieri, mercoledì 5 agosto, il pagamento di 6 milioni di reais dovuti alla Lazio per il trasferimento di Marcos Antonio.
Nelle casse del club biancoceleste entrerà così una cifra di circa 1 milione di euro, mentre il San Paolo vedrà come detto rimosso il blocco di mercato imposto dalla FIFA.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.