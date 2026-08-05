Lazio, Mandas è carico: il messaggio social in vista della nuova stagione - FOTO

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La stagione sta per iniziare, il 16 agosto ci sarà il debutto in Coppa Italia contro il Mantova e poi l’esordio in Serie A col Bologna qualche giorno più tardi. La Lazio sta ultimando la preparazione, Gattuso ha a disposizione altri due test - incluso quello di oggi pomeriggio contro l’Ostiamare - per cercare di capire le condizioni del gruppo e su chi fare affidamento in questa annata.

In porta, al momento, non ci sono dubbi sul fatto che sia Mandas il titolare. Il greco è rientrato dal prestito tutt’altro che soddisfacente al Bournemouth e spera di poter sfruttare al meglio l’occasione concessa dal calabrese nonostante qualche uscita poco brillante nel corso degli ultimi test. A dargli ancora più motivazione, il duello con Motta che alle sue spalle prosegue il suo percorso di crescita.

L’entusiasmo e le buone intenzioni ci sono tutte, lo testimonia anche il suo ultimo post sui social. Un carosello di scatti delle ultime settimane, tra allenamenti e amichevoli, accompagnato da cuori celesti e emoticon dell’aquila.

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