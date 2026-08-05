Lazio | Polymarket, il Tar respinge il ricorso: resta il blocco del sito

RASSEGNA STAMPA - Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta urgente presentata da Polymarket per sospendere il provvedimento con cui, lo scorso 10 luglio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto il blocco della piattaforma in Italia.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che specifica che, nel decreto firmato dal presidente della Quarta Sezione Ter, si legge che "il caso merita il dovuto approfondimento in sede collegiale". Per questo la vicenda sarà esaminata dall'intero collegio dei giudici nella Camera di consiglio fissata per il 25 agosto. Fino a quella data, il provvedimento dell'Agenzia resterà pienamente efficace.

L'oscuramento del sito aveva già avuto ripercussioni sull'accordo triennale di sponsorizzazione con la Lazio, portando allo stop dell'intesa. La piattaforma, tuttavia, verserà comunque al club una parte dell'importo previsto dal contratto.