Calciomercato Lazio | Interesse dell'Udinese per Floriani Mussolini: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante richieste per Romano Floriani Mussolini. Non c'è solo il Cagliari sul terzino della Lazio, rientrato in estate dal prestito alla Cremonese. Come riportato da Nicolò Schira, infatti, sul classe 2003 ci sarebbe anche l'interesse dell'Udinese. Al momento però la società biancoceleste non è sicura di girarlo in prestito o trattenerlo, in attesa di una possibile cessione di Lazzari sulla destra. Intanto Gattuso lo sta utilizzando nelle amichevoli pre campionato, spesso anche dal primo minuto.