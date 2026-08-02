MIXED | Lazio, Gattuso: "Mercato? Abbiamo due acquisti e non possiamo sbagliare"

Al termine della sfida contro l'Ascoli, vinta 2-1 dalla Lazio grazie alle reti di Zaccagni e Ratkov, il tecnico biancoceleste Rino Gattuso è intervenuto anche in mixed zone.

PREPARAZIONE - "Bene, devo dire complimenti ai ragazzi per come stanno lavorando, stiamo provando a fare un qualcosa di nuovo e devo dire che stanno ricevendo bene, si lavora bene c'è un grandissimo entusiasmo. All'interno dello spogliatoio e anche le due partite ravvicinate, se avete notato, volevamo dare 70 minuti alle gambe un po' a tutti i giocatori. Ieri abbiamo dato 70 minuti ,oggi a 75' ed era quello l'obiettivo e siamo molto contenti. Vi anticipo, già so che mi farete domande sul mercato, sappiamo bene che alcune cose dobbiamo farle. In questo momento la colpa è anche mia, non dobbiamo prendere tanto per prendere, ma dobbiamo riuscire a non sbagliare i due acquisti che arriveranno. Un attaccante sicuramente, il difensore centrale, perché siamo un po' un po' corti, e dopo vediamo".

ROMAGNOLI - "Romagnoli non lo so, non lo so cosa farà. Posso soltanto dire che Alessio è stato un mio giocatore già al Milan, sono stato quello che gli ha rinnovato il contratto, è venuto e si sta comportando da persona per bene e questo è già un qualcosa di importante e dopo vedremo cosa succederà".

TIFOSI - "Io l'ho già detto in conferenza stampa il primo giorno che ho messo piede a Formello. Noi abbiamo il dovere di sudare la maglia, di onorarla e dopo, non ho la presunzione di dire gli faremo cambiare idea, ma l'obiettivo è quello. Con l'atteggiamento, con la voglia, con lo spirito sappiamo che che sarà dura in casa, però in questi giorni parlo tanto alla squadra, non deve essere un alibi. Per noi è un valore aggiunto avere i tifosi però non possiamo cambiare nulla, possiamo farlo solo con l'atteggiamento, con i fatti. I tifosi ce li goderemo nelle 18 trasferte che avremo, faranno sicuramente il tifo come l'hanno fatto oggi e dopo speriamo di aggiustare anche questa situazione. Noi possiamo fare poco, possiamo solo lavorare e non non andare alla ricerca degli alibi. Io ho giocato contro la Lazio all'Olimpico e sinceramente i tifosi sono il 12º uomo in campo e voglio dirgli grazie anche per quello che hanno dato anche oggi. Con questo caldo sono venuti in 3.000 bisogna solo che ringraziali".

INFORTUNI - "Tavares ha perso metà preparazione perché aveva un fastidio nel ginocchio, Pellegrini oggi non era disponibile perché ha avuto un problema alla caviglia e Isaksen e Cataldi stanno procedendo molto bene. Abbiamo fatto una tabella fino al 9 agosto e vedremo se riusciamo a riportarli in gruppo con noi o bisognerà aspettare ancora un pochino, però siamo molto contenti".

GIOVANI - "La priorità in questo momento è fare meno danni possibili. Siamo contenti per com'è andata preparazione. Vogliamo una squadra aggressiva, che si rischia, vogliamo andare là a pressare, portare tanti uomini nella metà campo avversaria e devo dire che i ragazzi si stanno comportando veramente bene. Sono contento, sono veramente contento".

TAYLOR - "L'altro giorno vi siete divertiti parlando di Taylor, ma io sono fatto così. Questo è il mio stile, il giorno dopo è un altro giorno, un altro giorno senza rancore, senza niente. Abbiamo il dovere di andare a 1000 all'ora sempre e di non stare là a lamentarsi per un fallo o non fallo. Dobbiamo andare, dobbiamo allenarci perché sappiamo che quest'anno ci aspetta una stagione molto difficile e i ragazzi devono essere bravi ad affrontarla nel migliore dei modi".

MODULO - "Oggi abbiamo giocato 4-3-3, Taylor andava con con Bula, con Dia, perché quando vuoi fare una pressione offensiva bisogna andare uomo su uomo, però oggi la squadra ha giocato con il 4-3-3 non con il 4-3-2-1".

OBIETTIVI - "Al di là del dell'atteggiamento, dello spirito dimostrato in campo la squadra ha un obiettivo perché forse l'anno scorso anche non avere un obiettivo dichiarato non è stato positivo. Il mio, personalmente è dare un'identità a questa squadra. La società? Hanno sentito, mi hanno ascoltato".

RATKOV - "Per quanto riguarda Ratkov penso che ha caratteristiche che mi piacciono molto. È un ragazzo che l'anno scorso ha giocato poco, a livello mentale deve recuperare e queste sono le valutazioni, ma ripeto, a me piace parlare dei ragazzi che ho oggi a disposizione dopo vedremo cosa succederà".

GEMELLAGGIO - "Preferirei vedere spesso queste scene così, perché penso che abbiamo abbiamo bisogno in questo momento storico con tutto quello che succede in giro per il mondo e vedere che è un giorno di festa. L'Ascoli è una squadra ha coraggio e sapevamo che con loro saremmo dovuti essere molto attenti. Hanno un'identità ben precisa e sicuramente possono fare bene, complimenti a loro perché è stata veramente una bella partita".

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