Ascoli - Lazio, Alagna esce in barella: il gesto di Zaccagni per l'avversario

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Problemi seri per Manuel Alagna, costretto a uscire in barella dopo un infortunio. Il difensore dell'Ascoli, in occasione del gol di Zaccagni, si è scontrato con il proprio portiere e ha accusato un problema al ginocchio.

Al momento dell'uscita dal campo il bianconero, in lacrime e con le mani sul volto, è stato raggiunto dal capitano della Lazio che è corso verso l'avversario in segno di rispetto e di vicinanza per quanto accaduto.

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