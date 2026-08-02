Ascoli - Lazio, Alagna esce in barella: il gesto di Zaccagni per l'avversario
02.08.2026 22:19 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Problemi seri per Manuel Alagna, costretto a uscire in barella dopo un infortunio. Il difensore dell'Ascoli, in occasione del gol di Zaccagni, si è scontrato con il proprio portiere e ha accusato un problema al ginocchio.
Al momento dell'uscita dal campo il bianconero, in lacrime e con le mani sul volto, è stato raggiunto dal capitano della Lazio che è corso verso l'avversario in segno di rispetto e di vicinanza per quanto accaduto.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.