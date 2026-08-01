DIRETTA - Lazio - Avellino: si avvicina il fischio d'inizio dell'amichevole
Amichevole Pre-Season
Sabato 1° agosto 2026, ore 9:30
S.S. Lazio Training Center, Formello (RM)
LAZIO - AVELLINO 0-0
LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Romagnoli, Pedraza; Przyborek, Belahyane; Cancellieri, Dia, Serra; Ratkov.A disp.: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Fernandes, Noslin, Galassi, Taylor, Provstgaard, Lazzari, Bordon, Farcomeni, Artistico. All.: Gattuso
AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli; Vignoli, Simic, Fontanarosa, Moruzzi; Sounas, Palmiero, Di Maggio; Biasci, Spadoni; Favilli. A disp.: Sassi, Martinelli, Cancellotti, Sala, Enrici, Palumbo, Russo, Pandolfi, Besaggio, Maisto, Faticanti, De Michele, Fila, Aloisi. All.: Nesta
Arbitro: Mario Perri; Assistenti: Fontemurato - Barone; IV Ufficiale: La Penna
Ammoniti: //
PRIMO TEMPO
Buongiorno amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta dell'amichevole tra Lazio e Avellino, in campo al Training Center di Formello. Appuntamento alle 9:30 col fischio d’inizio.
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