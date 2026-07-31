Ex Lazio | Keita lascerà il Monza: "Non fa parte del progetto tecnico"
31.07.2026 18:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il futuro di Keita Balde sarà lontano da Monza. L'ex calciatore della Lazio si è trasferito nel club lombardo nel febbraio 2025, dopo essersi svincolato dal Sivasspor, ma adesso dovrà cercare fortuna altrove. Ad annunciarlo è stato l'ad del Monza Mauro Baldissoni a margine della presentazione di mister Ivan Juric. Di seguito le sue parole.
"Su di lui sono solo valutazioni tecniche, niente di personale, non fa parte del progetto tecnico. Bravissimo ragazzo e molto professionale, cercheremo di trovare insieme la soluzione migliore per tutti".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.