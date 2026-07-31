Lazio, Er Faina sul caso Taylor: "Credo sia stato un monito..."

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Sul caso Taylor, che ieri ha infiammato il mondo Lazio, si è espresso anche Damiano Er Faina. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha detto quel che pensa sulla discussione, poi rientrata, tra il calciatore e l'allenatore, Gennaro Gattuso:

TAYLOR -"Sono cose che succedono spesso e in tutte le squadre. Il problema è che la Lazio era in diretta, altrimenti non sarebbe neanche emersa questa notizia. Io credo sia stato anche un monito a quella che è la situazione societaria, che credo la squadra stia soffrendo più del previsto. La situazione metereologica non aiuta. Ieri quando è successo erano le 10.15, faceva caldissimo. La Lazio giocherà alle 9.30 di mattina".

RATKOV - Er Faina ha parlato anche di Ratkov, esprimendo il sui giudizio e le sue impressioni sul calciatore: "Ha 20 presenze tra Europa e Champions League. Non se lo possono permettere tutti i calciatori, quindi un po' di carisma me lo aspettavo. Quando entra in campo fa difficoltà. Forse avrà un blocco e la situazione scoietaria potrebbe aver influito. Non lo so. Io non credo che sia così scarso. Lo avevo visto in Europa e mi era sembrato un giocatore che aveva presenza in area di rigore, che apriva spazio alle sue spalle per i compagni".