Lazio, d.s. Avellino: "Nesta è emozionato per domani. Su Artistico e Farcomeni..."

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La Lazio nella giornata di domani, 1° agosto, affronterà l'Avellino nella seconda amichevole della sua stagione. Il club campano arriverà in serata nella Capitale per scendere in campo domani, alle 9.30, a Formello. Sarà l'occasione per testare lo stato fisico e atletico delle duse squadre, ma anche per regalarsi un momento di passione e sentimento con il ritorno di Nesta (allenatore dell'Avellino). Di questo, ma anche delle possibili trattative di mercato con la Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Laziale il d.s. dell'Avellino, Mario Aiello.

NESTA E LA LAZIO - "Siamo contenti del lavoro di Nesta in questa prima parte di preparazione. L'amichevole contro la Lazio? Per lui è emozionante tornare a Formello dove ha vissuto tanti anni e la vivrà con uno stato d'animo diverso rispetto al nostro. Gli abbiamo fatto un bel regalo. Abbiamo buoni rapporti con la Lazio, già l'anno scorso ci eravamo affrontati in amichevole. Quest'anno sono combaciate un paio di cose, la Lazio ci ha dato la disponibilità e quindi siamo riusciti a organizzarla. L'orario dell'amichevole? Abbiamo deciso di anticiparla per agevolare l'aspetto climatico. Noi arriveremo a Roma questa sera, quindi c'è stata la possibilità di trovare un orario più consono. Se fossimo partiti domani mattina sarebbe stato impossibile".

RITIRO - "Abbiamo scelto di andare in altura per gestire gli aspetti climatici. Sono due anni che andiamo a Rivisondoli. Nella prima parte ha fatto molto caldo, poi con la pioggia il clima è diventato più favorevole. Sulla scelta della Lazio di restare a Formello posso dire che gode delle strutture nei centri sportivi e quindi a volte, a fronte del problema climatico, ne guadagna in attrezzature e riesce a lavorare meglio".

MERCATO CON LA LAZIO - "Abbiamo monitorato la disponibilità dei giovani della Lazio. Avevamo avuto un approccio informativo per Artistico, ma visto che è rimasto con la Lazio in ritiro e che aveva chiesto un club top di Serie B, abbiamo virato verso un'altra scelta. Secondo me è un ottimo giocatore e sta facendo bene in ritiro. Al momento non stiamo trattando nessuno, ma nomi interessanti ci sono, come Farcomeni. Attualmente, però, siamo pieni e quindi non c'è modo di portare avanti il discorso".