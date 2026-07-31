Lazio, Al-Sadd da un lato e Sarri dall'altro: Romagnoli ora è a un bivio

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RASSEGNA STAMPA - Ha dell’incredibile quanto sta accadendo ad Alessio Romagnoli negli ultimi mesi. Prima il mancato passaggio in Qatar a gennaio, poi l’accordo raggiunto a giugno ma ora il nuovo stop. Di fatto il difensore aspetta l’Al-Sadd, è stato contattato da Sarri e intanto si allena con la Lazio.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Romagnoli continua a lavorare a Formello ma il mercato intorno a lui sembra essersi riattivato. L’Atalanta è infatti passata all’attacco con Sarri che sta provando a convincere il giocatore. Per approdare alla Dea, però, Romagnoli dovrebbe tagliarsi l’ingaggio oppure firmare un contratto più lungo per spalmare la cifra totale.

Se Romagnoli dovesse decidere di andare a Bergamo ritroverebbe Sarri per la terza volta dopo le due esperienze alla Lazio. La cessione all’Al-Sadd rimane comunque l’obiettivo principale sia della Lazio che del giocatore anche se la situazione non è semplice. Romagnoli intanto rimane in attesa.

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