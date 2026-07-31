Lutto nel mondo del calcio: si è spento Franco Baresi, storico capitano del Milan

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franco Baresi non ce l’ha fatta. La leggenda del Milan si è spenta nella giornata odierna a 66 anni, dopo mesi di lotta contro la malattia scoperta la scorsa estate.

A darne notizia è proprio il Milan con una nota di cordoglio pubblicata sui suoi canali social: “La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura”.

Baresi ha legato il suo nome internamente al Milan con cui ha disputato 717 gare ufficiali in 21 stagioni dal 1974 al 1978.

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