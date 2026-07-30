Lazio, Zoff: "Gattuso un combattente. Società? È ora di finirla!"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Dino Zoff ha parlato del momento che stanno vivendo la Lazio a livello ambientale e societario e dell'arrivo di Gennaro Gattuso in panchina.

LAZIO - "Non so se il momento della Lazio sia da definire compromesso. Non voglio discutere le ragioni, ma è ora di finirla con questo tipo di rapporto. Per creare entusiasmo c’è bisogno di unione di intenti, è basilare chiudere tutti questi dicorsi. Serve rinunciare a qualcosa per ritrovare quel senso di unione, senza il quale è peggiio per tutti. Non si può continuare per sempre con questo scontro".

GATTUSO - "Certo nella Lazio non ha trovato tanta tranquillità, ma lui è un combattente, si sarà certamente calato nella parte. L’ho avuto come giocatore in Nazionale, è davvero uno che dà tutto".

NAZIONALE - "La Nazionale ora è in una situazione grave, non andare per la terza volta al Mondiale è molto pesante. Bisogna cercare di trovare una soluzione alla crisi. Di giovani bravi ce ne sono pochi in Italia e non perchè non vengono fatti giocare. Sul ritorno di Mancini, la scelta è maturata semplicemente da una contrapposizione. Uno vince e l’altro perde, lo scontro era logico e si è risolta con il presidente della Federazione che ha avuto la meglio. Quello che è successo nel 2023 con Mancini è accaduto. Ora è giusto chiudere una partita per aprirne un’altra. Il calcio italiano non può continuare ad essere fuori dal Mondiale. Pensiamo esclusivamente a cosa serve per superare la crisi".