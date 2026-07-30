Lazio, difesa in emergenza: uomini contati e rebus Romagnoli

RASSEGNA STAMPA - È iniziata ormai la seconda parte di ritiro per la Lazio, ma non cambia la sostanza a Formello. È emergenza costante al centro della difesa per Gennaro Gattuso e il mercato non riesce a porre rimedio al problema.

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, dall’inizio della preparazione estiva di fatto Gattuso non ha mai potuto fare affidamento né su Patric né su Gigot. Il primo non ha svolto neanche una seduta saltando gli stessi test in Isokinetic del 10 luglio, il secondo ha iniziato in gruppo salvo abbandonarlo poco dopo.

Da qui la necessità di adattare Marusic come centrale e aggregare diversi giocatori dalla Primavera, con la beffa di aver perso anche Filipe Bordon per una frattura al metatarso. Ma a due settimane dal via della stagione l’emergenza rimane altissima per Gattuso: la sua Lazio al momento può contare a tempo pieno sui soli Provstgaard e Doekhi, a cui si aggiunge un Romagnoli con il futuro tutto ancora da definire.