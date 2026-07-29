Lazio, 2000 tifosi pronti ad invadere Ascoli: il numero supera quello degli abbonati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Le ambizioni possono vacillare, ma non l'amore dei tifosi. La passione biancoceleste è pronta a spostarsi nelle Marche: domenica, per l'amichevole contro l'Ascoli al Del Duca, saranno circa 2.000 i laziali al seguito della squadra.

I 565 biglietti del settore ospiti sono andati esauriti in appena mezz'ora. I gruppi organizzati hanno poi preso d'assalto anche la Tribuna Mazzone, acquistando oltre 1.300 tagliandi e mandando temporaneamente in tilt il portale della prevendita. Un entusiasmo che, evidenza il Messaggero, supera perfino il dato degli abbonamenti finora sottoscritti, fermi a quota 1.490 secondo quanto filtra dai rivenditori ufficiali.

Se Formello resta chiuso al pubblico per i lavori sul manto erboso del "Mirko Fersini", la trasferta di Ascoli rappresenterà il primo esodo stagionale dei tifosi biancocelesti. E non sarà l'ultimo: il popolo laziale è già pronto a replicare il 9 agosto a Frosinone e guarda alle prime trasferte ufficiali di Bologna e Udine.

Il sostegno alla squadra continua nonostante il clima di contestazione nei confronti della società. Ascoli, inoltre, rappresenta una tappa speciale anche per il rapporto di amicizia tra le due tifoserie, rinsaldato dalla presenza di una delegazione bianconera alla protesta del 2 luglio contro la gestione Lotito.