Mancini, il figlio Andrea: "Si metterà subito a lavoro, non ha paura delle sfide"

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Cresce l’attesa per la conferenza stampa odierna di Roberto Mancini che, per la seconda volta, guiderà la Nazionale italiana.

A parlare di lui è il figlio, Andrea, che al Corriere della Sera si è così espresso su questa nuova avventura: “Si metterà subito al lavoro. Il tempo è poco, ma non è un uomo che ha paura delle sfide. Ma bisogna fare attenzione a una cosa: una sola persona non può cambiare le sorti dell’intero calcio italiano. Penso che la questione sia piuttosto un’altra”.

“Bisogna impegnarsi per creare un percorso, dare forma a un’idea in cui si mettano di nuovo i giovani italiani al centro del sistema. Bisogna tornare a investire sui settori giovanili e a coltivare talento”.

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