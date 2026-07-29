Lazio, mercato fermo: Füllkrug spera, ma i biancocelesti frenano

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso aspetta ancora i rinforzi richiesti e la Lazio è ferma al punto di partenza: serve il sostituto di Gila e serve soprattutto un vero centravanti. Doekhi è arrivato per tamponare l'emergenza difensiva causata dagli stop di Gigot e Patric, ma non rappresenta il sostituto dello spagnolo. Per quel ruolo era stato individuato il giovane Markmann, profilo ritenuto ideale per caratteristiche, che però ha rifiutato la destinazione biancoceleste nelle scorse ore.

Davanti, invece, resta il problema del numero 9. Ratkov non ha convinto e non offre garanzie, tanto da essere destinato alla cessione, possibilmente in prestito con diritto di riscatto. La Lazio lo aveva acquistato per 13 milioni e, come scrive il Corriere dello Sport, spera di riaccendere l'interesse di alcuni club di Bundesliga, dove era seguito prima del trasferimento in biancoceleste. I sei mesi trascorsi quasi sempre in panchina, però, rendono più complicata l'operazione.

Gattuso continua a chiedere un centravanti di peso. Tra i nomi proposti c'è quello di Niclas Füllkrug, 33 anni, rientrato al West Ham dopo il prestito al Milan. Il tedesco sarebbe disposto anche a ridurre il suo ingaggio da 3,5 milioni pur di tornare in Italia, ma finora la Lazio non ha approfondito la pista.

Il sogno dell'allenatore resta Santiago Gimenez. Il messicano potrebbe arrivare solo in prestito con diritto di riscatto, formula gradita ai biancocelesti ma non al Milan, che valuta il cartellino 21 milioni per evitare minusvalenze dopo l'investimento da oltre 30 milioni del gennaio 2025. L'operazione, se mai decollasse, potrebbe entrare nel vivo soltanto ad agosto inoltrato. Intanto Gattuso continua ad aspettare il suo nuovo numero 9.