Lazio, Rovella congela il rinnovo: la richiesta all’agente
28.07.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - C’è anche Nicolò Rovella nell’elenco dei giocatori che la Lazio sarà costretta a rinnovare nei prossimi mesi per evitare beffe di mercato a pochi mesi dalla scadenza del contrato.
L’accordo tra la Lazio e Rovella scadrà nel 2028, ma ogni discorso tra il club e l’agente del calciatore, Riso, sono al momento stati sospesi secondo quanto riportato dal Messaggero.
Su richiesta dello stesso Rovella, il discorso contrattuale è stato messo in stand-by: secondo il quotidiano il centrocampista della Lazio, dopo un anno travagliato, vuole tornare in campo e meritarsi il rinnovo a suon di prestazioni.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.