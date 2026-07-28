Ufficiale | Francia, Zidane è il nuovo ct: l'annuncio in conferenza stampa

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La notizia circolava ormai da settimane ma, oggi, è arrivata l’ufficialità. Zinedine Zidane è il nuovo ct della Francia.

La Federcalcio francese ha ufficializzato in conferenza stampa la nomina dell’ex stella della Nazionale affidandogli il compito di aprire un nuovo ciclo dopo Deschamps.

"È un sogno che si avvera. Durante i cinque anni in cui mi sono preso una pausa ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid”, queste le prime parole di Zidane.

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