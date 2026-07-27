Calciomercato Lazio | Beffa dal Torino: dopo Comert, ecco anche Comuzzo

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© foto di Federico De Luca 2026

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi emersi in casa Lazio per sostituire i partenti Gila e Romagnoli era emerso anche quello di Pietro Comuzzo, centrale classe 2005 in uscita dalla Fiorentina. Il difensore italiano faceva gola dalle parti di Formello per le sue qualità, per quanto dimostrato due stagioni fa a Firenze, ma anche perché un suo acquisto non avrebbe inciso sull'indicatore del costo del lavoro allargato.

COMUZZO AL TORO - In queste ore, però, ad aver bruciato le tappe e definito un accordo con la Viola è stato il Torino. Già rinforzatosi con l'arrivo di Comert, altro difensore cercato dal club biancoceleste, il club Granata sarebbe riuscito ad assicurarsi l'arrivo di Comuzzo.

FORMULA - Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, il difensore italiano dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto all'ombra della Mole. Una formula che avrebbe fatto comodo anche alla Lazio.