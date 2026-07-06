Calciomercato Lazio | Pellegrini può salutare: le squadre interessate
06.07.2026 12:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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CALCIOMERCATO - Prosegue il calciomercato della Lazio, soprattutto in uscita. Dopo la cessione di Romagnoli e quella di Mario Gila, a un passo dall’approdo al Milan, anche Luca Pellegrini potrebbe salutare.
Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica il terzino piace soprattutto all’estero. Su di lui ci sarebbe l’interesse dell’Hull City e dell’Ipswich Town in Inghilterra mentre, in Spagna, quello di Deportivo La Corona e Espanyol.
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