Frosinone, per l'attacco c'è Artistico della Lazio: l'alternativa è Di Nardo

RASSEGNA STAMPA - Il Frosinone è alla ricerca di un centravanti. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in cima alla lista delle preferenze del club ci sono Antonio Di Nardo e Gabriele Artistico, con il primo che ha ricevuto una sorta di investitura direttamente dal direttore sportivo Castagnini. Il dirigente, infatti, ha confermato l'interesse del club, rivelando che il suo profilo viene seguito da tempo: "Lo stiamo monitorando da un po' perché è un calciatore che lo scorso anno ha fatto molto bene".

Parole che confermano come Di Nardo rappresenti una delle priorità del mercato giallazzurro e che fanno pensare a una trattativa già ben avviata. I prossimi giorni, anche in vista del raduno fissato per l'11 luglio, saranno decisivi per definire gli ultimi tasselli dell'organico con cui il Frosinone darà il via alla preparazione estiva.