Serie A Women's Cup, data e orario del sorteggio: la posizione della Lazio

Lunedì 6 luglio alle 11 verranno sorteggiati i tre gironi della Serie A Women’s Cup che prenderà il via nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Parteciperanno i 12 club iscritti al massimo campionato che verranno suddisivi in tre gironi da quattro squadre ciascuno: alle semifinali accederanno le prime classificate e la migliore seconda.

SORTEGGIO - In ogni girone sarà inserita una squadra tra la posizione 1 e la posizione numero 3 (A), una tra la posizione numero 4 e la numero 6 (B), una tra la numero 7 e la numero 9 (C) e una tra la numero 10 e la numero 12 (D).

In questa seconda edizione c'è una novità: le semifinali si svolgeranno in gara unica e in casa di uno dei due club, con la sede che sarà determinata tramite sorteggio. La finale invece, si giocherà in campo neutro nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre.Di seguito la graduatoria d'ingresso:



1 – Juventus

2 – Roma

3 – Inter

4 – Fiorentina

5 – Lazio

6 – Milan

7 – Napoli Women

8 – Como Women

9 – Sassuolo

10 – Ternana Women

11 – Parma

12 – Como 1907

IL CALENDARIO:

PRIMA GIORNATA (22-23 agosto)

D-A

B-C

SECONDA GIORNATA (29-30 agosto)

A-C

B-D

TERZA GIORNATA (5-6 settembre)

A-B

C-D

SEMIFINALI – 12-13 settembre

FINALE – 19-20 settembre (data, orario e sede da definire)

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