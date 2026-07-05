Serie A Women's Cup, data e orario del sorteggio: la posizione della Lazio
Lunedì 6 luglio alle 11 verranno sorteggiati i tre gironi della Serie A Women’s Cup che prenderà il via nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Parteciperanno i 12 club iscritti al massimo campionato che verranno suddisivi in tre gironi da quattro squadre ciascuno: alle semifinali accederanno le prime classificate e la migliore seconda.
SORTEGGIO - In ogni girone sarà inserita una squadra tra la posizione 1 e la posizione numero 3 (A), una tra la posizione numero 4 e la numero 6 (B), una tra la numero 7 e la numero 9 (C) e una tra la numero 10 e la numero 12 (D).
In questa seconda edizione c'è una novità: le semifinali si svolgeranno in gara unica e in casa di uno dei due club, con la sede che sarà determinata tramite sorteggio. La finale invece, si giocherà in campo neutro nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre.Di seguito la graduatoria d'ingresso:
1 – Juventus
2 – Roma
3 – Inter
4 – Fiorentina
5 – Lazio
6 – Milan
7 – Napoli Women
8 – Como Women
9 – Sassuolo
10 – Ternana Women
11 – Parma
12 – Como 1907
IL CALENDARIO:
PRIMA GIORNATA (22-23 agosto)
D-A
B-C
SECONDA GIORNATA (29-30 agosto)
A-C
B-D
TERZA GIORNATA (5-6 settembre)
A-B
C-D
SEMIFINALI – 12-13 settembre
FINALE – 19-20 settembre (data, orario e sede da definire)
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