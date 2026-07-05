La Lazio apre Formello ai tifosi: ecco quando. Tutti i dettagli
La Lazio inizierà presto la preparazione a Formello per la prossima stagione. Il ritiro si svolgerà proprio all'interno del centro sportivo, diviso in due fasi. La prima sarà chiusa al pubblico e durerà dal 13 luglio al 25; la seconda, invece, andrà in scena dal 29 luglio al 9 agosto. In quel periodo, la società ha annunciato che i tifosi potranno entrare nel Training Center biancoceleste per assistere agli allenamenti. Si attende di sapere le modalità e le date in cui tutto questo sarà possibile. Di seguito il comunicato.
"La seconda fase della preparazione si terrà da mercoledì 29 luglio a domenica 9 agosto, sempre presso il Training Center della S.S. Lazio. In questo periodo il Centro Sportivo aprirà le proprie porte ai tifosi, che avranno l’opportunità di seguire gli allenamenti e di incontrare la squadra durante alcune sessioni dedicate: date, modalità di accesso ed orari saranno comunicati nei prossimi giorni in base al programma tecnico, per consentire ai sostenitori biancocelesti di far sentire il proprio sostegno alla squadra in vista dell’inizio della stagione".