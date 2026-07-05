Calciomercato Lazio | Lotito fiuta l'affare: Pinamonti è più di un'idea
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca un rinforzo in attacco. Con l'ipotesi Lorenzo Lucca che si allontana vista la sterzata di Mario Gila verso Milanello (l'operazione era legata allo spagnolo), l'idea che porta ad Andrea Pinamonti del Sassuolo scala posizioni.
L'ex centravanti dell'Inter è un pallino del club di Lotito da anni, ma ora la sua valutazione e la posizione del Sassuolo sono cambiate. Il suo contratto scade nel 2027, il club neroverde ha aperto a una sua cessione pur di non perderlo a parametro zero tra un anno. Il prezzo è sceso intorno ai 15 milioni di euro, ma può abbassarsi ulteriormente con i giorni che passano.
Le premesse non rendono l'operazione facilissima per la Lazio viste le restrizioni sul mercato, ma quanto meno le condizioni sono abbordabili. E a certe condizioni, la Lazio affonderebbe il colpo. Sullo sfondo si tengono vive altre piste, come quella che porterebbe a Roberto Piccoli della Fiorentina.