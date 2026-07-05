Calciomercato Lazio | Il Porto punta Tavares: si è mosso Farioli in prima persona
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Porto continua a corteggiare Nuno Tavares. In particolare, è proprio il tecnico Francesco Farioli a fare pressing sul terzino della Lazio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un contatto telefonico tra l'allenatore italiano e il terzino portoghese.
La Lazio si aspetta un'offerta di circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire, il 35% della rivendita va riconosciuto all'Arsenal. Gattuso punterebbe volentieri su Tavares, ma la Lazio ha bisogno di fare cassa per intervenire sul mercato. Inoltre, con il tesseramento di Alfonso Pedraza la corsia mancina va sfoltita. Neanche Pellegrini è incedibile: il suo contratto scade nel 2027, è in vendita.
Il club biancoceleste infatti vorrebbe cedere il terzino italiano e mantenere il ballottaggio Tavares - Pedraza. Il mercato a saldo zero però non fa sconti e bisogna farci i conti. Il Porto tenta il colpo, Farioli vuole il terzino di spinta della Lazio. La stessa determinazione però, almeno per il momento, non ce l'hanno né Villas-Boas, diventato presidente del Porto nel 2024, né tantomeno Tavares, che riflette sull'opportunità di restare a Roma.