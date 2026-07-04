Calciomercato Lazio | Dalla Francia: Interesse per Kumbedi"

La Lazio continua a lavorare per rinforzare la difesa. Per sopperire agli addii di Romagnoli (solo da ufficializzare) e Gila (sempre più probaile), i biancocelesti sono a caccia di almeno un centrale e i nomi più quotati restano quelli di Sergi Dominguez e Diego Coppola. A frenare ogni trattativa sono gli ormai noti paletti del saldo zero, ma, mentre il club prova a trovare una quadra per rientrare nei costi, dalla Francia arriva una suggestione una nuova suggestione per il reparto arretrato.

Secondo quanto riportato da FootMercato, la Lazio starebbe monitorando il profilo di Sael Kumbedi, terzino destro classe 2005 di proprietà del Wolfsburg. Trasferitosi in Bundesliga dal Lione nel 2025, nell'ultima stagione il francese è retrocesso in seconda divisione con il club tedesco, motivo che potrebbe spingerlo a cercare una nuova esperienza.

Il Wolfsburg ha aperto alla cessione e sulle sue tracce ci sarebbero anche Roma, Porto e Feyenoord, oltre a un club francese non ancora identificato. Nell'ultima stagione, Kumbedi ha totalizzato 5 assist in 27 presenze e, nonostante i soli 21 anni, può vantare già più di 100 presenze tra i professionisti. Il ragazzo cerca una nuova destinazione da cui ripartire e tra le squadre interessate c'è anche la Lazio.