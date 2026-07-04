Lazio, Pedraza attinge dalla Spagna: si ispira a due pezzi da novanta
04.07.2026 07:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Alfondo Pedraza si è raccontato ai microfoni ufficiali della Lazio in occasione dell'annuncio del suo acquisto. Il terzino spagnolo non ha veri e propri idoli, ma ha rivelato di ispirarsi a due connazionali nel suo ruolo. Di seguito le sue parole:
"Non ho mai avuto grandi idoli nel calcio, i punti di riferimento sono i miei genitori che hanno ancora oggi un ruolo centrale nella mia vita. Come terzino sinistro mi è sempre piaciuto Jordi Alba, ora invece guardo molto Cucurella, appena passato al Real Madrid: mi piace il suo modo di giocare".
Pubblicato 03/07
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.