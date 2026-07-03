Malagò: "Il nuovo stadio della Roma può rientrare per Euro 2032"
Al termine dell’incontro con il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, e il direttore esecutivo per l’Italia di Euro 2032, Michele Uva, Giovanni Malagò, si parlato anche della possibilità di far rientrare lo stadio della Roma nei discorsi: "Il nuovo stadio della Roma può rientrare negli stadi per Euro 2032 con tutti i documenti"
"È un ragionamento che può essere fatto, sempre che vengano prodotti i documenti che attestano questo. È un ragionamento che può poi rientrare in un giudizio. Sicuramente ci sarà una bella conferenza quando questo dossier sarà definitivo e avremo messo a fuoco un po’ tutto. Poi dovrò confrontarmi il più possibile con il presidente Ceferin: ci siamo sentiti e anche con lui il rapporto è eccellente. C’è anche qualche altra idea, però adesso procediamo un po’ alla volta", si legge su VoceGialloRossa.it.